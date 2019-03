Ardern: Drabsmand planlagde at fortsætte efter moskéangreb

Relateret indhold Artikler

Brenton Harrison Tarrant, der mistænkes for at være gerningsmanden bag blodige masseskyderier i New Zealand fredag, havde planer om at fortsætte sine angreb.



Det fortæller New Zealands premierminister Jacinda Ardern ifølge The Guardian og Reuters.



- Gerningsmanden var mobil. Der var to andre skydevåben i køretøjet, som gerningsmanden var i, og det var absolut hans intention at forsætte sit angreb, siger Ardern ifølge Reuters.



Den 28-årige australskfødte mand blev dog pågrebet af politiet, inden han kunne nå at føre resten af sine planer ud i livet. 36 minutter efter det første alarmopkald havde politiet fingre i Tarrant.



Hvad hans planer var, fortæller Ardern ikke.



Dog havde Brenton Tarrant angiveligt fem skydevåben på sig, da han blev anholdt. To af dem var halvautomatiske.



Selv om han ifølge Ardern ikke fik færdiggjort sin plan, nåede han angiveligt at tage livet af 49 personer i to moskéer i byen Christchurch. Det skete fredag eftermiddag lokal tid, hvor flere hundrede mennesker var mødt op til bøn.



Blandt de sårede og døde er både børn som ældre, mænd som kvinder, skriver The Guardian.



Hovedparten af skudofrene er mænd i alderen mellem 30 og 40 år, oplyser hospitalschef ved Christchurch Hospital Greg Robertson.



Den mistænkte blev sent fredag aften dansk tid fremstillet i grundlovsforhør sigtet for ét drab. Det ventes, at der kommer yderligere sigtelser til. En dommer ved retten i Christchurch valgte at fængsle den 28-årige australier indtil 5. april, hvor næste retsmøde finder sted.



Det er uvist, hvordan Brenton Tarrant forholder sig til sigtelsen.



