40 dræbte ved angreb på moskéer i New Zealand

Opdateret kl. 08.25 - New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at der er 40 dræbte ved angrebet på to moskéer i byen Christchurch natten til fredag dansk tid.



Ifølge Reuters siger premierministeren, at der er også er 20 alvorligt sårede. Angrebet bliver desuden kaldt "et velplanlagt terroristangreb" af premierministeren. Angriberne har ikke været på politiets overvågningsliste.



Samlet bliver 48 personer behandlet for skudsår ifølge Sky News.



Premierministeren meddelte tidligere, at trusselsniveauet er øget til det højest mulige.



"Det kan kun beskrives som et terrorangreb," sagde Jacinda Ardern på pressemødet ifølge The Guardian og fortsatte:



"Vi repræsenterer diversitet og medfølelse - et hjem for dem, der deler vores værdier og et helle for dem, der har brug for det."



"De værdier vil ikke blive rystet af dette angreb. Vi er en stolt nation af mere end 200 etniciteter og 160 sprog."



"Jeg fordømmer stærkest muligt ideologien hos de folk, der har udført angrebet. I har måske valgt os, men vi afstøder og fordømmer jer fuldkomment."



Natten til fredag dansk tid blev to moskéer i den newzealandske by Christchurch angrebet. Fire personer er anholdt.



Blandt dem en australsk statsborger, der har udgivet et fremmedfjendsk manifest, der beskriver hans planer for angrebet.



En video, som cirkulerer på internettet, viser foruroligende optagelser fra den ene af moskéerne, hvor gerningsmanden går gennem bygningen og skyder de tilstedeværende en efter en.



Politiet i Christchurch advarer folk mod at se den brutale video og dele den på nettet.



Efter skyderierne i og ved to moskéer i Christchurch har politiet uskadeliggjort et antal bomber, der er fundet i biler i byen.



Nyheden om angrebet går naturligvis verden rundt, og den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skriver fredag morgen på twitter:



"Dybt såret af nyheden om de forfærdelige voldshandlinger i Christchurch. Mine tanker er med New Zealands folk og ofrenes familier. Danmark står bag New Zealand og Jacinda Ardern," skriver han.



/ritzau/