USA har ikke længere diplomater til stede i Venezuela, der er plaget af politisk ustabilitet.



Ifølge USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, skyldes det, at situationen i det sydamerikanske land er forværret.



- Amerikanske diplomater vil nu fortsætte deres mission fra andre steder, hvor de fortsat vil hjælpe med at håndtere humanitær hjælp til Venezuelas befolkning og støtte de demokratiske aktører, som modigt modstår tyranni, siger Mike Pompeo i en erklæring.



Tirsdag oplyste det amerikanske udenrigsministerium, at man agtede at trække al resterende diplomatisk personale hjem fra Venezuela i denne uge. Og det er altså en realitet torsdag.



Foran en større menneskemængde ved en demonstration i Caracas den 23. januar udråbte lederen af landets opposition og formand for nationalforsamlingen, Juan Guaidó, sig selv til præsident i Venezuela.



Siden har USA og omkring 50 andre lande udtrykt deres støtte til Guaidó og fordømt præsident Nicolas Maduro.



Mandag gentog USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, sin opfordring til Venezuelas militær om at styrte præsident Maduro og stille sig bag Guaidó.



/ritzau/Reuters