Volkswagen-chef undskylder for Auschwitz-reference: "Ebit macht frei"

Den administrerende direktør for en af verdens største bilproducenter Volkswagen har måttet undskylde for sit sprogbrug på et ledermøde tirsdag, efter at selskabet havde fremlagt sine resultater for 2018.



Det skriver flere medier, blandt andet Reuters og Die Presse.



Under mødet, hvor ledelsen også blev præsenteret for en spareplan, sagde Herbert Diess:



- EBIT macht frei.



EBIT er i regnskabslingo en meget brugt forkortelse for Earnings Before Interest and Tax (resultat før renter og skat red.)



"Arbeit macht frei" er dog en kendt frase, der blev benyttet af Nazityskland - ikke mindst i arbejds- og udryddelseslejre.



Ordsproget, der betyder "arbejde gør fri", er nok bedst kendt fra, at det - støbt i metal - hang over indgangen til blandt andet Auschwitz.



Auschwitz i Polen var den største koncentrations- og udryddelseslejr under Holocaust. Det estimeres, at over en million mennesker blev dræbt eller døde i lejrkomplekset.



Udtrykket er dog originalt fra det 19. århundrede og tilskrives lingvisten Lorenz Diefenbach. Det blev brugt allerede af Weimarrepublikken i forbindelse med promovering af beskæftigelsestiltag.



Mens Herbert Diess med ordvalget mente, at et pænt overskud var afgørende for handlemulighederne i Volkswagens divisioner, så undskylder han nu for ordvalget.



- Det var et meget uheldigt ordvalg, og hvis det utilsigtet har såret nogens følelser, så er jeg oprigtig ked af det, siger Herbert Diess til det tyske medie Wirtschafts Woche.



Han fortæller også til mediet, at Volkswagen og dets ansatte er meget opmærksomme på "det specielle historiske ansvar, der hviler på Volkswagen i forbindelse med Det Tredje Rige".



Volkswagen var i høj grad et nazistiske prestigeprojekt, der skulle producere billige biler til arbejderklassen.



Under Anden Verdenskrig blev produktionen dog omlagt til militært udstyr, blandt andet den meget brugte Kübelwagen. I samme periode blev der udnyttet store mængder tvangsarbejdere.



/ritzau/