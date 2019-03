Nu er også USA med: Holder ulykkesmodel fra Boeing på jorden

(opdateret) USA beslutter at holde alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på jorden. Det siger USA's præsident, Donald Trump, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Aktiekursen på den amerikanske flyproducenten Boeing dykker og er nede med over 2 pct.



I følge CNBC kommer det amerikanske flyforbud på ordre fra præsident Trump. Det er en u-vending i forhold til det hidtidige amerikanske standpunkt om, at flyene fra den især i USA meget benyttede flytype er sikre.



"Boeing er et utroligt selskab. De arbejder meget, meget hårdt lige nu. Forhåbentlig kommer de megethurtigt op med nogle svar, men indtil det sker er flyene groundede," lød det fra præsidenten, i følge CNBC.



Ialt er 350 fly af disse fly i drift rundt i verden, 74 af dem flyves af USA-flyselskaber.



Tidligere idag oplyste Canadas transportminister, Marc Garneau, at Boeing 737 MAX 8 og 9 ikke måtte flyve i canadisk luftrum.



I går blev der af den europæiske flysikkerhedsorganisation Easas udstedt et europæisk flyveforbud, og der er lignende forbud i en række lande verden over.



Forbuddene er kommet efter, at et Boeing fly af denne type styrtede ned i Etiopien i søndags kun få måneder efter, at et tilsvarende fly styrtede i Asien.



Ligheder mellem to katastrofer



Baggrunden for, at canadiske myndigheder i dag har valgt at følge Easas forbud, er ifølge transportministeren, at data fra satellitter har vist ligheder mellem de MAX 8-fly, der styrtede i Indonesien i oktober og i Etiopien.



- Ser vi på flyet i Etiopiens vertikale profil (hvordan det har bevæget sig i luften, red.), kan vi se bevægelser, der minder om dem vi så (i Indonesien, red.).



- Men jeg vil gentage. Det er ikke bevis for, at der er samme årsag til ulykkerne. Det kan være noget andet, siger Marc Garneau.



Siden styrtet i Indonesien har der været fokus på en særlig software i Boeings nye MAX-fly.



Softwaren - kaldet MCAS - er under mistanke for at have spillet en rolle i ulykkerne, da den virker ved at pege flyets næse nedad, hvis en sensor registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.



Systemet er udviklet for at undgå, at flyet kommer for langt ned i hastighed og "staller".



At "stalle" betyder, at flyet kommer så langt ned i hastighed, at det ikke længere kan svæve og derfor styrter ned.



Ved både ulykken i Etiopien og i Indonesien har det været fremme, at flyet fluktuerede meget op og ned i hastighed og højde kort efter take-off.



Det har ledt eksperter til at mistænke, at systemet kan have tvunget flyene ned, hvis ikke piloterne har kunnet slå det fra.



Det kan for eksempel være, hvis den sensor, som MCAS-systemet bruger til at læse flyets hældning, har været defekt.



Undersøgelser af de to flystyrt pågår stadig, men Boeing har oplyst, at selskabet siden styrtet i Indonesien har arbejdet på en ny software til flyene, der vil være klar inden for nogle uger.



Det er uvist, hvor længe flyveforbuddet vil vare.



/ritzau/AP