Flyveforbud breder sig: Canada holder Boeing-fly på jorden og øger presset på USA

Flyselskaber må ikke sende fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 ind i canadisk luftrum.



Det siger Canadas transportminister, Marc Garneau.



Dermed følger Canada den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, der tirsdag forbød at sende flyene på vingerne i EU, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.



Forbuddene mod flyene har bredt sig over det meste af verden, efter at et af Boeings fly styrtede ned i Etiopien i søndags.



Det canadiske flyveforbrud for den ulykkesramte type Boeing-maskiner øger presset på USA, der endnu ikke har foretaget sig noget i samme retning. USAs Federal Aviation Administration har, i følge CNBC, gentaget sin holdning - nemlig, at der ikke ses nogen grund til at tage flyene ud af USAs luftrum.



Boeings topchef forsikrede også i går præsident Trump om, at denne type fly var sikre.



Ligheder mellem to katastrofer



Baggrunden for, at canadiske myndigheder har valgt at følge Easas forbud, er ifølge transportministeren, at data fra satellitter har vist ligheder mellem de MAX 8-fly, der styrtede i Indonesien i oktober og i Etiopien.



- Ser vi på flyet i Etiopiens vertikale profil (hvordan det har bevæget sig i luften, red.), kan vi se bevægelser, der minder om dem vi så (i Indonesien, red.).



- Men jeg vil gentage. Det er ikke bevis for, at der er samme årsag til ulykkerne. Det kan være noget andet, siger Marc Garneau.



Siden styrtet i Indonesien har der været fokus på en særlig software i Boeings nye MAX-fly.



Softwaren - kaldet MCAS - er under mistanke for at have spillet en rolle i ulykkerne, da den virker ved at pege flyets næse nedad, hvis en sensor registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.



Systemet er udviklet for at undgå, at flyet kommer for langt ned i hastighed og "staller".



At "stalle" betyder, at flyet kommer så langt ned i hastighed, at det ikke længere kan svæve og derfor styrter ned.



Ved både ulykken i Etiopien og i Indonesien har det været fremme, at flyet fluktuerede meget op og ned i hastighed og højde kort efter take-off.



Det har ledt eksperter til at mistænke, at systemet kan have tvunget flyene ned, hvis ikke piloterne har kunnet slå det fra.



Det kan for eksempel være, hvis den sensor, som MCAS-systemet bruger til at læse flyets hældning, har været defekt.



Undersøgelser af de to flystyrt pågår stadig, men Boeing har oplyst, at selskabet siden styrtet i Indonesien har arbejdet på en ny software til flyene, der vil være klar inden for nogle uger.



Det er uvist, hvor længe flyveforbuddet vil vare.



