De amerikanske råolielagre faldt med næsten 3,9 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.



Det kom bag på økonomerne, der havde ventet en stigning på 3 mio. tønder ifølge Bloomberg News.



For lagrene af benzin var der tale om et fald på 4,6 mio. tønder. Her var der ventet et minus på 3 mio. tønder.



De amerikanske lagre af destillater, som inkluderer fyringsolie, steg derimod med 0,4 mio. tønder, mens økonomerne havde ventet et fald på 2 mio. tønder.



Umiddelbart efter offentliggørelsen af lagerstatistikken steg prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, fra 57,80 dollar til omkring 57,95 dollar per tønde. I forhold til tirsdag er olieprisen steget 1,9 pct.



/ritzau/FINANS