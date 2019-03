Nu er Tyskland også med: Disse lande og selskaber holder Boeings ulykkes-fly på jorden

Flere luftfartsselskaber og myndigheder har efter en dødsulykke i Etiopien søndag valgt at indstille deres flyvninger med typen Boeing 737 MAX 8. Senest er Tyskland kommet på listen.



Det sker, mens de afventer efterforskningen af ulykken, hvor 157 mennesker blev dræbt.



Så sent som i oktober styrtede et andet Boeing 737 MAX 8-fly ned i Indonesien. Her omkom 189 mennesker.



Boeing har leveret 350 fly af typen til selskaber verden over, mens der er lagt bestillinger på 5111 fly, som endnu ikke er leveret.



Få her et overblik over nogle af de flyselskaber, der indtil videre har sat eller vil sætte Boeing 737 MAX 8 på standby:



* Aerolíneas Argentinas fra Argentina.



* Aeroméxico fra Mexico.



* Cayman Airways fra britiske Caymanøerne.



* Comair fra Sydafrika.



* Eastar Jet fra Sydkorea.



* Ethiopian Airlines fra Etiopien.



* Gol Airlines fra Brasilien.



* Icelandiar fra Island.



* Jet Airways fra Indien.



* MIAT Mongolian Airlines fra Mongoliet.



* Norwegian fra Norge.



* Royal Air Maroc (RAM) fra Marokko.



* TUI fra Storbritannien.



* Myndighederne i Storbritannien, Tyskland, Kina, Indonesien, Singapore, Australien og Oman har beordret alle deres luftfartsselskaber til midlertidigt at holde Boeing 737 MAX 8 på jorden.



* I Vietnam har myndighederne sagt, at de ikke vil udstede licenser til flytypen i landet, før ulykken er færdigefterforsket. Der er dog ingen Boeing 737 MAX 8-fly i brug i Vietnam endnu. VietJet Air har imidlertid bestilt flere af disse fly i februar.



Kilder: AFP, Reuters, AP, Washington Post, dpa og check-in.dk.



/ritzau/