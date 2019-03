Recession: Tyrkiets økonomi skrumper for første gang i et årti

Den tyrkiske økonomi er for første gang i et årti havnet i recession, viser officielle tal fra Tyrkiets Statistiske Kontor (Tuik).



Tallene gælder sidste kvartal af 2018, og da var der en negativ vækst på 2,4 procent i sæsonkorrigerede tal.



Der var også en negativ vækst i tredje kvartal i 2018, og en negativ vækst i to kvartaler i træk regnes normalt for en recession.



De økonomiske problemer og valutakrisen, der i fjor var hård ved den tyrkiske lira, er dårlige nyheder for præsident Recep Tayyip Erdogan, hvis Retfærdigheds- og Udviklingsparti (AKP) forsøger at vinde vælgernes opbakning ved lokalvalget 31. marts.



Men økonomiske spørgsmål som vækst og inflation ventes at få en stor rolle, når vælgerne sætter deres kryds.



Erdogan har været ved magten siden 2003 - som premierminister og senere som præsident. Han og hans parti har ofte taget æren for den økonomiske vækst, der har været under Erdogan.



Den tyrkiske leder får æren af at have trukket landet ud af den store finanskrise, som ramte i 2001.



Efter at Tyrkiet fik hjælp fra Den Internationale Valutafond (IMF), blev der indført dybe reformer, som har bidraget til væksten.



I 2018 var der også en vækst over hele året på 2,6 procent, men det var noget mindre end 2017-væksten på 7,4 procent.



Inflationen er også stadig høj. I oktober i fjor var den på 25,24 procent, og det var den højeste inflation i 15 år.



I februar i år faldt den til under 20 procent.



Erdogans regering har forsøgt at tæmme prisstigningerne på fødevarer. I februar oprettede myndighederne frugt- og grøntsagsboder i et forsøg på at tvinge markedsprisen på de vigtige fødevarer ned.



Men analytikere siger, at de økonomiske tal fortæller, at inflationen stadig er hård ved de enkelte husholdninger, og det er med til at holde den indenlandske efterspørgsel nede.



/ritzau/AFP