Mandagens tal for detailsalget i USA i januar var en halvlunken omgang, mener Jyske Banks chefanalytiker, Kim Fæster.



Det amerikanske detailsalg udviklede sig stærkere end forudset i januar med en stigning på 0,2 pct. på månedsbasis, mens økonominerne havde ventet en flad udvikling i forhold til måneden før.



På samme tid blev faldet på 1,2 pct. i december dog revideret ned til et fald på 1,6 pct.. I forvejen var faldet på 1,2 pct. det største i mere end ni år.



Jyske Banks chefanalytiker, Kim Fæster, hæfter sig ved, at salget i januar blev trukket ned af biler og benzin, mens salget af byggematerialer, sundhedsprodukter, sportstøj og produkter fra internetbutikker steg.



- Hvis vi ser på den del af salget, der indgår direkte i privatforbruget i BNP, så steg det 1,1 pct. fra december til januar. Men også her faldt salget i december ikke som oprindeligt opgjort 1,7 pct., men nu hele 2,3 pct. Det tyder på en nedrevidering af væksten i privatforbruget og dermed BNP for fjerde kvartal, skriver Kim Fæster i en kommentar.



- Vi fastholder dog forventningerne om en solid vækst i første halvår af 2019, fordi forbrugernes købelyst bliver støttet af en stærk jobvækst, større lønstigninger, færre arbejdsløse og et lille tilskud fra Trumps skattelettelser.



- Detailsalget i USA er ganske vigtigt, men desværre også noget svingende og bliver ofte revideret. Detailsalget udgør cirka 40 pct. af det privatforbrug, som har trukket langt hovedparten af væksten i USA de seneste par år. Derfor er detailsalget en god indikator for privatforbruget, tilføjer han.



Også Kim Blindbæk, der er makroanalytiker hos Sydbank, tror, at de amerikanske forbrugere nok skal vende tilbage til butikkerne.



- Her i januar ser detailsalget måske lidt svagt ud på overfladen. Man skal dog have in mente, at den delvise nedlukning af den offentlige sektor i USA varede et godt stykke ind i januar. Det betyder, at mange offentligt ansatte ikke har fået løn. Når det så er sagt, udgør den offentlige sektor i USA ikke alverden. Vi ved til gengæld, at benzinpriserne er faldet i januar. Lavere benzinpriser trækker det samlede detailsalg ned, fordi det opgøres i løbende priser og ikke i mængder, vurderer han i en kommentar.



Fremgang i beskæftigelsen, pæne lønstigninger og høj forbrugertillid er dog faktorer, som kan trække udviklingen i en bedre retning, lyder det.



- De faktorer vil forhåbentligt understøtte detailsalget i den kommende tid. Det er vigtigt, da det private forbrug udgør omkring 70 procent af den samlede amerikanske økonomi.



- Derfor kan den økonomiske vækst ikke undvære bidraget fra de amerikanske forbrugere. I januar steg den del af detailsalget, da passer bedre med udviklingen i privatforbruget med 1,1 procent. På forhånd var der ventet en fremgang på blot 0,6 procent.



Sydbanks makroanalytiker tilføjer desuden, at den netop offentliggjorte detailsalgsrapport understreger, at Federal Reserve vil se tiden an.



- Vi venter uændret rente på det kommende rentemøde her i marts. Vi forventer, at Fed hæver renten én gang yderligere i dette opsving i løbet af andet halvår af 2019. Det vil dog kræve, at den amerikanske økonomi fortsætter med at bevæge sig fremad, og at inflationen bliver presset yderligere op, skriver Kim Blindbæk.



/ritzau/FINANS