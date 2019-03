Bus eksploderer i det centrale Stockholm

En bus er eksploderet i det centrale Stockholm, og den står i flammer.



Politiet siger til avisen Dagens Nyheter, at man ikke har mistanke om, at der ligger en forbrydelse bag.



Der var ingen passagerer om bord i bussen.



Øjenvidner siger til svenske medier, at eksplosionen var meget kraftig. Bussen befandt sig på Tegelbacken i Stockholms midte.



Politiet har afspærret området foran hotellet Sheraton, skriver nyhedsbureauet TT.



Der er adskillige ambulancer på stedet, men det er uvist, om der er tilskadekomne.



/ritzau/