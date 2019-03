Passagerfly med 157 om bord er styrtet på vej mod Nairobi

Opdateret kl. 10.15 - Et fly med 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer fra Ethiopian Airlines på vej mod Kenyas hovedstad, Nairobi, er styrtet ned.



Det skriver Ethiopian Airlines på sin hjemmeside.



- Ethiopian Airlines må med beklagelse bekræfte, at dets flight ET302 på en planlagt flyvning fra Addis Ababa til Nairobi har været involveret i en ulykke omkring Bishoftu, skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.



Bishoftu ligger omkring 25 kilometer sydøst for Addis Ababa i det østafrikanske land.



- Flyet lettede klokken 08.38 (06.38 danske tid red.) fra Addis Ababa og kontakten blev mistet klokken 08.44.



- På nuværende tidspunkt er redningsarbejdet i gang, og vi har ingen bekræftede informationer om overlevende eller mulige tilskadekomne, skriver flyselskabet videre.



Pressemeddelelsen understreger, at antallet af passagerer og besætningsmedlemmer er baseret på umiddelbare informationer, men at passagerlisten nu bliver gennemgået.



Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Etiopiens premierministers kontor via sin Twitter-profil allerede har sendt kondolencer.



- Premierministerens kontor, på vegne af regeringen og folket, vil gerne udtrykke sin dybe kondolence til de familier, der har mistet deres elskede på Ethiopian Airlines Boeing 737, skriver premierministerens kontor.



Ethiopian Airlines er et af Afrikas største flyselskaber og har 29 Boeing 737'ere i sin flåde.



Det styrtede fly er af typen Boeing 737-800MAX, der alt efter konfigurationen har plads til op til 230 passagerer.



