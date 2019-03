Salget af elbiler stiger men danske vilkår halter efter andre lande

Der er langt flere danskere, der har købt en elbil i begyndelsen af 2019 end i den tilsvarende periode sidste år. Nye elbilmodeller har længere rækkevidde, og i snit blev det til otte solgte elbiler om dagen i januar og februar, og det er 473 pct. flere end i 2018, skriver Berlingske Business.



Men vilkårene for elbiler i Danmark halter, viser en analyse fra Leaseplan, som administrerer og finansierer bilflåder i en række lande. Analysen omfatter 22 lande, og Danmark er nummer 14 efter lande som Portugal, Belgien og Irland.



»Den korte version er, at det ser meget forskelligt ud. Men fælles for dem, hvor det går godt, er, at der er politisk vilje til at understøtte markedet. Norge er langt fremme, og Holland, Sverige og Østrig er også godt med,« fortæller Michael Olsen, adm. direktør i LeasePlan Danmark.



Det er især de politiske initiativer på elbilområdet, som trækker ned i Danmark. Det var bl.a. en planlagt afgift på elbiler som stoppede salget og derfor blev udskudt. Nu er det i forbindelse med finansloven vedtaget for 2019 og 2020, at de første 400.000 kr. af elbilens pris er fritaget for registreringsafgift.