Relateret indhold Artikler

Venezuela skal betale mere end otte milliarder dollar til det store amerikanske olieselskab ConocoPhillips.



De mange penge er kompensation for landets tidligere præsident Hugo Chávez' ekspropriation af olieprojekter.



Det har Verdensbankens voldgiftsdomstol (ICSID) besluttet fredag.



Ifølge Verdensbanken brød Venezuela international lov, da landet i 2007 overtog tre olieprojekter, som tilhørte ConocoPhillips.



Venezuela har i andre voldgiftssager nægtet at betale og har samtidig mulighed for at anke verdensbankdomstolens afgørelse.



ConocoPhillips med hovedsæde i Houston, Texas, havde søgt om 30 milliarder dollar i kompensation.



/ritzau/Reuters