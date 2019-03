Norges oliefond skovler penge ind på cannabis-aktier

Relateret indhold Artikler

Siden nytår har Norges oliefond, Oljefondet, haft et usædvanligt højt afkast på investeringer i medicinsk cannabis.



Oliefonden, der forvalter den norske stats milliardindtægter fra salg af olie- og gas, har de seneste år investeret i fem selskaber, der beskæftiger sig med medicinsk cannabis.



Ved indgangen til 2019 var de fem investeringer omkring 910 millioner norske kroner værd.



Og siden er det gået stærkt.



Kurserne på de fem aktier er steget så meget, at beholdningens aktuelle værdi er øget med 446 millioner norske kroner.



Det skriver Dagens Næringsliv fredag.



Oliefondens to største cannabis-investeringer er Aurora Cannabis og Cinopu Growht Cooperation. Begge aktieposter har i dag en værdi på over 400 millioner norske kroner.



De tre øvrige selskaber er Aphira Inc., Insys Therapeutics og Scotts Miracle Gro.



Selskaber i cannabis-branchen har haft en raketstart på 2019 med kurstigninger på i visse tilfælde over 50 procent.



Dagens Næringsliv skrev tidligere i denne uge, at cannabis-feberen har spredt sig til Norden. Hos netmægleren Nordnet har omkring 15.000 privatpersoner investeret i cannabis-aktier.



Den store interesse skyldes, at tendensen i flere lande går mod en delvis legalisering af cannabis til medicinsk brug, men også som rusmiddel.



I USA er det i flere delstater lovligt at købe marihuana til eget forbrug. Canada gik i 2018 et skridt videre ved at gøre det lovligt i hele landet.



Totalt har den norske oliefond aktier i næsten 9200 selskaber verden over. 2018 blev et dårligt år for fonden med et negativt afkast på 6,1 procent.



Det svarer til, at den samlede beholdning mistede 483 milliarder norske kroner i værdi, så den ved udgangen af 2018 var på 8256 milliarder norske kroner.



En kraftig optur på de fleste af verdens aktiemarkeder har bidraget til, at værdien er øget med 610 milliarder kroner i de to første måneder af i år.



/ritzau/