Venezuela er blevet dømt til at betale 8,75 mio. dollar til det amerikanske olieselskab ConocoPhillips efter i 2007 at have nationaliseret selskabets aktiver i Orinco i Venezuela.



Det skriver Bloomberg.



Afgørelsen er truffet af Verdensbankens tribunal, International Centre for Settlement of Investment Disputes.



Den tidligere venezuelanske præsident Hugo Chavez beordrede i mellem 2007 og 2009 konfiskation af en række energiprojekter, som ConocoPhillips havde majoriteten i.



Allerede sidste år blev Venezuela dømt til at betale 2 mia. dollar til amerikanerne af et andet internationalt organ, International Center of Commerce. ConocoPhillips har modtaget omkring en fjerdedel af beløbet og venter yderligere indbetalinger, skriver Bloomberg.



/ritzau/FINANS