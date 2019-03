Trump: Cohen bad om benådning - jeg sagde nej

Præsident Donald Trump siger fredag, at hans tidligere personlige advokat Michael Cohen, som har erklæret sig skyldig i en række forbrydelser, havde anmodet ham om at blive benådet, men blev afvist.



- Den dårlige advokat og svindler Michael Cohen sagde under ed, at han aldrig havde anmodet om at blive benådet. Hans advokater modsagde ham fuldstændigt. Han løj, skriver Trump i et tweet med tilføjelsen:



- Jeg pointerer, at han spurgte mig direkte om benådning. Jeg sagde NEJ.



Cohen siger for sin del, at Trump lyver.



Advokaten står for at skulle afsone en dom på tre års fængsel fra den 6. maj. Han er dømt for at lyve for Kongressen sidste år om sine bestræbelser på at få opført en Trump-bygning i Moskva samt flere andre forbrydelser.



Trump kaldte i december Cohen for en "rotte", fordi han havde valgt at samarbejde med anklagemyndigheden. Trump har sagt, at Cohen hører hjemme i et fængsel.



Ved en åben høring i Repræsentanternes Hus i sidste måned kaldte Cohen Donald Trump for "en racist, en løgner og en bedrager".



- Jeg er flov over mig selv og de ting, jeg gjorde for Trump i min stræben efter at beskytte og støtte ham. Jeg er flov, fordi jeg ved, hvem Trump er. Han er en racist. Han er en bedrager. Han er en løgner, sagde Michael Cohen.



I mere end ti år var Cohen personlig advokat og fikser for Donald Trump. Han valgte overraskende at samarbejde med specialanklager Robert Mueller i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.



Cohens samarbejdsvilje viste sig, efter at han blev taget i at have løjet ikke bare for Mueller under afhøringer i begyndelsen af 2017, men også over for Kongressen.



Cohen meddelte torsdag, at han sagsøger selskabet Trump Organization for misligholdelse og kontraktbrud. Cohen mener, at Trump Organization skylder ham 1,9 millioner dollar. Det svarer til godt 12 millioner kroner.



Cohen hævder, at hans tidligere arbejdsgiver har nægtet at tilbagebetale ham millioner af dollar for advokatregninger og omkostninger i forbindelse med hans arbejde.



/ritzau/Reuters