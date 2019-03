Trump: Skuffende hvis Nordkorea genopbygger missilbase

Præsident Donald Trump siger, at han vil blive "meget, meget skuffet" over Nordkoreas Kim Jong Un, hvis det er sandt, at han genopbygger missilbase.



- Det er for tidligt at sige, hvorvidt oplysningerne om arbejdet på den nordkoreanske base er sande, siger den amerikanske præsident.



Flere kilder siger, at Nordkorea kan være i færd med at genopbygge et anlæg for langtrækkende raketter, som blev ødelagt for at bane vej for forhandlinger om omverdenen.



Tongchang-ri-anlægget i Sohae er tidligere brugt til affyring nordkoreanske satellitter. Vestlige lande med USA i spidsen frygter, at anlægget også vil blive brugt til affyring af interkontinentale missiler.



Som et resultat af topmødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump sidste år, blev anlægget lukket og delvist destrueret.



USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, siger til Fox News, at det er under overvejelse i Washington at øge sanktionerne mod Nordkorea.



Meldingen kommer, efter at det andet topmøde mellem Trump og Kim blev brat afsluttet.



På mødet i Vietnam skulle Trump og Kim i to dage drøfte en nedrustning af Nordkoreas atomprogram. Men forhandlingerne brød sammen torsdag i sidste uge uden en aftale eller en plan for et opfølgende møde.



Der er ingen af parterne, som har truet med at stoppe de diplomatiske forbindelser mellem de to lande.



USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde tirsdag, at han håber at sende en amerikansk delegation til Nordkorea allerede inden for de næste par uger.



/ritzau/Reuters