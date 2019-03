To britiske universiteter og bank evakueret efter mistænkelige pakker

Britisk politi evakuerer to universiteter, efter at der er fundet to mistænkelige pakker.



Politiet i det østlige England siger, at det har afspærret dele af et universitet i området Essex efter fund af mistænkelige pakker. I Skotland er Glasgows universitet blevet evakueret og delvist afspærret.



Også The Royal Bank of Scotlands hovedkvarter i Edinburgh blev onsdag evakueret, da politiet efterforskede en melding om en mystisk pakke.



En BBC-journalist skriver onsdag aften på Twitter, at en mistænkelig pakke er fundet ved en indgang til parlamentet i London.



Politiet har undersøgt pakken og meldte kort efter, at pakken ikke længere blev vurderet mistænkelig.



Universitetet i Glasgow siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at flere bygninger blev evakueret som en "sikkerhedsforanstaltning, efter at en mistænkelig pakke blev fundet i universitetets postrum".



Politiet i Skotland oplyser, at det har udført en kontrolleret sprængning af pakken.



Evakueringen af University of Essex er igen blevet ophævet. Det oplyser Essex politi på twitter. Den mistænkelige pakke udgjorde ifølge politiet ingen fare.



Britisk antiterrorpoliti har siden tirsdag efterforsket tre brevbomber, som blev sendt til to lufthavne og en station i London.



De tre sprængladninger blev sendt til lufthavnene Heathrow og London City samt til togstationen Waterloo.



Skotlands politi oplyser til nyhedsbureauet AP, at det er for tidligt at sige, hvorvidt der er en sammenhæng mellem tirsdagens og onsdagens tilfælde.



