Venezuela udviser Tysklands ambassadør for at "blande sig i interne affærer". Det skriver nyhedsbureauet dpa.



Venezuela siger, at ambassadøren er "persona non grata", fordi han har blandet sig i landets interne anliggender.



Udmeldingen fra Venezuela kommer efter, at sanktioner har forværret landets økonomiske og politiske krise.



Oppositionslederen Juan Guaidó svor tirsdag, at han vil øge presset mod præsident Nicolas Maduro ved at give millioner af offentligt ansatte en chance for at vise deres frustration over regeringen, som har ført Venezuela ind i en dyb, økonomisk krise.



Den 35-årige Guaidó leder nationalforsamlingen og har udnævnt sig selv som fungerende præsident i Venezuela.



En lang række vestlige lande anerkender ham som præsident. Heriblandt flere EU-lande - herunder Danmark - samt USA.



/ritzau/dpa