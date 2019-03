Elbil fra Jaguar er årets bil i Europa

Elbilen Jaguar I-Pace løber med titlen som årets bil i Europa 2019.



Det er mandag blevet offentliggjort på den internationale bilmesse i Genève i Schweiz.



Det er første gang nogensinde, at en Jaguar løber med titlen, og det var samtidig et historisk tæt opløb.



Der var nemlig for første gang stemmelighed mellem to biler, og titlen kunne i stedet for Jaguaren være gået til den lille franske sportsvogn Alpine A110.



Jaguar I-Pace er en ren elbil, der har en opgivet rækkevidde på 415 kilometer på en fuld opladning. Med dansk afgift koster englænderen fra 713.880 kroner og fås på nuværende tidspunkt kun i topmodellen med 400 hestekræfter.



De mange kræfter leveres af to elmotorer, der driver bag- og forakslen, hvilket giver bilen firehjulstræk. I-Pace har allerede fået hæder i det elbils-elskende Norge, hvor den for nylig blev kåret til årets bil.



Englænderen har et batteri på 90 kilowatt-timer, hvilket er lidt mindre end den amerikanske konkurrent Tesla, der kan levere de fleste af sine modeller med et batteri på 100 kilowatt-timer.



Næsten lige så væsentligt som batteriets størrelse er dog opladningshastigheden. Altså, hvor meget strøm kan man lade batteriet med.



Her er I-Pace godt med uden dog at være teknologisk overlegen.



Jaguaren kan nemlig lade med op til 100 kilowatt, hvilket som tommelfingerregel gør det muligt at lade strøm svarende til at køre omkring 500 kilometer på en time.



Samme ladekapacitet får man for eksempel i Hyundai Kona Electric, der er noget billigere med en startpris på 275.995 kroner.



De syv biler i finalen var: Sportsvognen Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-klasse og Peugeot 508.



Juryen, der kårer årets bil, består af i alt 60 motorjournalister fra 23 europæiske lande. Fra Danmark har FDM, bilejernes interesseorganisation, kunnet stemme.



Ford Focus blev i januar kåret til årets bil i Danmark 2019, og den populære familiebil fra Ford var da også med i finalefeltet.



/ritzau/