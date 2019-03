Putin trækker officielt Rusland ud af INF-våbenaftale

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har mandag officielt underskrevet et dekret, der betyder, at Rusland suspenderer sin deltagelse i INF-våbenaftalen. Det oplyser styret i Kreml.



Rusland annoncerede allerede i februar, at man agtede at suspendere aftalen. Det skete, efter at de amerikanske myndigheder 1. februar meddelte, at de ville trække USA ud af den historiske aftale.



Amerikanerne mener, at Rusland har overtrådt aftalen. Det afviser Rusland, som til gengæld beskylder USA for at have overtrådt den. Det afviser USA.



Den amerikanske præsident Donald Trumps udmelding lød i februar, at USA ville sætte gang i en proces om at trække sig i løbet af seks måneder.



Og det fik altså hurtigt præsident Putin til at svare igen.



INF-aftalen blev underskrevet i 1987.



Den forbyder enhver opstilling af mellemdistancemissiler på land, der har en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer.



Aftalen betragtes som en hjørnesten i de to supermagters nedrustning.



Den blev indgået af de daværende ledere af USA og Sovjetunionen - Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.



USA og Ruslands suspenderinger af aftalen har skabt frygt for et nyt våbenkapløb mellem de to lande.



/ritzau/Reuters