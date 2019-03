Astralis vinder majorturnering og høster millionbonus

Relateret indhold Artikler

Det danske e-sportshold Astralis triumferede søndag aften, da holdet vandt årets første majorturnering i computerspillet Counter-Strike.



Den suveræne sejr blev sikret i turneringen, da det danske favorithold besejrede Ence fra Finland i finalen i IEM Katowice.



Astralis var på forhånd udråbt til favorit af bookmakerne, og holdet levede i den grad op til favoritværdigheden.



Astralis vandt finalen 2-0 i baner.



Den første bane blev vundet 16-11, mens Astralis helt suverænt vandt anden bane med hele 16-4.



Ence havde ellers imponeret tidligere i turneringen ved at slå de to storhold Team Liquid og Navi på vejen til finalen.



Sejren søndag i Polen gav Astralis-holdet en klækkelig bonus, da Astralis som turneringens vinder også scorede førstepræmien på 3,3 mio. kr.



Samtidig markerer trofæet indledningen på denne sæsons grand slam-jagt, som kan kaste en bonus på én millioner dollar (cirka 6,5 mio. kr.) af sig.



Det præsterede Astralis i fjor, da holdet vandt fire ud af ti specifikke turneringer på kalenderen.



Astralis sendte i kvartfinalen NiP ud af turneringen, mens det i semifinalen lørdag gik ud over Mibr fra Brasilien, der blev slået 2-0 i baner.



Der eksisterer to årlige majorturneringer, som er de største i sæsonen på Counter-Strike-scenen.



Majorturneringerne kan sammenlignes med majorturneringerne, som man kender det i løbet af en sæson i golf.



Sejren i Katowice var den første turneringssejr i 2019 for Astralis, der i finalen i Buypower Masters tabte til Team Liquid tidligere i år.



Majortriumfen i Polen kom efter en forrygende sæson i 2018, hvor Astralis leverede resultater uden sidestykke i Counter-Strike-historien.



I 2018 stillede holdet op i 17 store turneringer og sejrede i ti af dem.



Derudover blev Astralis det første hold nogensinde til at vinde en Intel Grand Slam-titel, som udløste en bonus på én million dollar.



Sammen med grand slam-bonussen vandt holdet præmiepenge for mere end 3,6 mio. dollar (svarende til næsten 24 mio. kr.) i 2018.



/ritzau/