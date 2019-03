Hvis det danske U21-landshold til sommer kvalificerer sig til næste års OL, sender Dansk Boldspil-Union (DBU) under alle omstændigheder et landshold til legene i Tokyo. Uanset hvor mange afbud, der er indløbet på forhånd.



Det fastslår DBU's formand, Jesper Møller, selv om Danmarks Idrætsforbund (DIF) har meddelt, at der vil være kvalitetskrav, og at man ikke sætter hvem som helst på flyet til Japan blot for at være med.



Danmark har slet ikke råd til at blive væk fra OL, lyder det fra DBU-toppen. De senere års landsholdskonflikter har sat sig dybe spor.



I 2017 udeblev kvindelandsholdet fra en VM-kvalifikationskamp mod Sverige, hvilket blandt andet blev straffet med en betinget udelukkelse fra kommende slutrunder.



Selv om det var i Uefa-regi, og selv om det handlede om kvindelandsholdet, tør DBU ikke udfordre de internationale fodboldmyndigheder igen.



- Med en betinget dom over hovedet, har jeg klart sagt til Niels Nygaard (DIF's formand, red.), at hvis det danske hold i juni kvalificerer sig til OL i Tokyo, så stiller Danmark op. Det er ikke til diskussion, siger Jesper Møller.



- Dansk fodbold skal ikke have en ny diskussion med Fifa og Uefa, om de kan regne med, at vi dukker op. Det går ikke, lyder det fra DBU-formanden.



Den olympiske fodboldturnering giver deltagerlandene problemer, fordi den ikke en del af den officielle Fifa-kalender. Det betyder, at klubberne ikke er forpligtede til at give spillerne fri.



Op til OL i Rio i 2016 væltede afbuddene ned over det danske hold, og landstræner Niels Frederiksen måtte sammensætte en trup, der ikke havde mange gengangere i forhold til de navne, der havde sikret kvalifikationen.



DIF vil undgå en gentagelse, men DBU mener ikke, at man kan opsætte klare regler for, hvornår et hold er for svækket til, at det giver mening at sende det afsted.



- Det er jo en trænervurdering. Såkaldte eksperter sagde også, at vores hold i Rio var for dårligt og ville blive sendt hjem efter tre kampe. Men holdet gik altså videre og gjorde det fremragende, siger Jesper Møller.



I et forsøg på at komme problemerne i forkøbet forsøger man i de kommende måneder at finde frem til en løsning, der involverer de danske klubber.



- Vi er enige med Divisionsforeningen og Danmarks Idrætsforbund om, at vi må sætte et arbejde i gang. Vi prøver derfor finde en model op imod vores strategiseminar i juni, siger Jesper Møller.



Danmark kvalificerer sig til OL, hvis U21-landsholdet i juni slutter mellem de fire bedste ved EM i Italien og San Marino.



/ritzau/