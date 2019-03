Den hollandske mand til Shamima Begum, der som 15-årig sluttede sig til Islamisk Stat i Syrien, siger, at han vil have hende til at vende tilbage til Holland sammen med ham fra Syrien.



Yago Riedijk og britiske Begum blev gift få dage efter, at hun ankom til Islamisk Stats territorium i Syrien.



Hendes mand siger til BBC, at han står ved, at han kæmpede for IS. Men han ønsker nu at vende hjem med sin kone og deres nyfødte søn.



Riedjik, som er 27 år, tilbageholdes i et kurdisk detentionscenter i det nordøstlige Syrien. Han står til at skulle seks år i fængsel, hvis han vender tilbage til Holland.



Storbritannien har meddelt, at man vil tage statsborgerskabet fra Shamima Begum.



Riedijk siger i dag, at han tager afstand fra IS, og at han forsøgte at forlade gruppen. Han siger, at han har siddet fængslet i Raqqa, hvor han blev udsat for tortur, fordi IS beskyldte ham for at være hollandsk spion.



Begum, som i dag er 19 år, flygtede sammen med sin mand fra byen Baghouz - Islamisk Stats sidste territorium i det østlige Syrien.



Riedijk og Begum overgav sig til en syrisk milits og endte sammen med 39.000 andre i flygtningelejren al-Hawl i den nordlige del af landet.



Begum er angiveligt taget videre til et andet sted, rapporterer BBC.



Riedijk, som er vokset op i Holland, siger, at han ikke så noget forkert i at gifte sig med den 15-årige skolepige fra London, da hun dukkede op i Syrien, fordi hun selv havde valgt det.



Teenagepigen har sagt, at hun ønsker at komme hjem til Storbritannien, fordi det vil være bedre for hendes nyfødte søn at vokse op der.



Hun har tidligere mistet to børn, der er døde af underernæring og sygdom, mens hun befandt sig i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.



I flere interviews med britiske medier har Begum kritiseret visse aspekter af Islamisk Stat og dets kalifat. Men hun siger, at hun ikke fortryder, at hun rejste dertil.



Begums sag har udløst politisk debat i London. Blandt andre Labours leder, Jeremy Corbyn, er stærkt imod, at Begum fratages sit britiske statsborgerskab.



Den unge brite har blandt andet sagt, at det var "o.k." med de halshugninger, Islamisk Stats medlemmer har foretaget. Det er ifølge hende tilladt under islamisk lov.



Shamima Begum har ifølge de britiske myndigheder krav på bangladeshisk statsborgerskab, fordi hendes mor er statsborger i Bangladesh.



