Amerikanskstøttede kurdiske styrker intensiverede lørdag offensiven mod den sidste enklave kontrolleret af Islamisk Stat i Syrien, som blev påbegyndt fredag.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Ifølge talsmænd for de kurdiske oppositionsstyrker, SDF, har man gjort "betragtelige fremskridt" i lørdagens kampe ved landsbyen Baghouz, hvor grupperinger af IS-krigere stadig holder til.



Skulle Baghouz falde til SDF, vil det markere enden på en fireårig kampagne. Den har haft til formål at afslutte Islamisk Stats kontrol i Syrien.



- SDF har gjort store fremskridt siden fredag, og det er lykkes at generobre mange stillinger kontrolleret af IS, siger SDF-talsmand Mustafa Bali til AP.



Ifølge Bali har IS-krigerne i byen brugt blandt andet snigskytter, vejsidebomber og selvmordsangreb i forsøget på at holde de kurdiske styrker ude af bymidten. Det har sænket offensivens tempo, siger han.



Han tilføjer, at der er tale om "voldsomme sammenstød" i udkanten af Baghouz.



Amerikanske helikoptere har deltaget i operationen og kunne ifølge flere nyhedsbureauer ses over byen lørdag.



Offensiven mod Baghouz er sidste led i en større operation, der begyndte i september sidste år. Målet har været at fjerne de sidste IS-stillinger på den østlige bred af floden Eufrat.



Militærmanøvren blev dog sat på pause 12. februar. Det skyldtes, at man oplevede massive flygtningestrømme fra de IS-besatte områder.



Fredag var mere end 10.000 civile flygtet fra området omkring Baghouz.



SDF forventer, at den afgørende kamp vil finde sted søndag morgen, efter at styrkerne har vundet frem de seneste dage.



SDF er dog udfordret af, at området er fyldt med mange miner. Det fortæller en talsmand for styrkerne til Reuters.



I 2014 kontrollerede Islamisk Stat næsten en tredjedel af både Syrien og nabolandet Irak.



I dag er der tale om blot få husblokke i en landsby på grænsen mellem de to lande.



/ritzau/