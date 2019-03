Vinsvindlere risikerer fængsel - solgte billig spansk vin som Amarone og Brunello

Relateret indhold Tilføj søgeagent Fødevarestyrelsen

Amarone og Brunello.



Sådan lyder navnene på to af verdens mest kendte typer af rødvin fra områderne Valpolicella og Montalcino i Italien.



Vine, der ofte koster flere hundrede kroner per flaske.



Men mellem november 2012 og april 2015 kunne to mænd fra Valby i København pludselig sælge de eksklusive vine for ned til 50-60 kroner per flaske.



Der var da heller ikke tale om eksklusiv italiensk vin.



Vinen var spansk. Og den var billig. Det mener i hvert fald Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har tiltalt de to mænd for at have sat falske etiketter på i alt 17.280 flasker vin.



"Det er vores opfattelse, at de her flasker vin er importeret med det formål at sælge dem med falske etiketter. Det er en grov sag. Vi har ikke kendskab til nogen sager, der er bare i nærheden af det her antal," siger Dorte Frandsen, specialanklager ved SØIK, der fører sagen.



Sagen startede 24. april 2015, da Fødevarestyrelsen kom på kontrolbesøg på en adresse på Avedøre Holme i Hvidovre.



Her fandt styrelsen i to kælderrum i alt 636 flasker vin med etiketter som var det Amarone- eller Brunello-vin.



Bag de eksklusive etiketter var der dog andre etiketter.



Her fremgik det, at vinene var af spansk oprindelse.



Kræver fængsel



"Jeg vil ikke sige, præcis hvad vinene er indkøbt til. Men det er væsentligt lavere end det, som mange af dem blev solgt til," siger Dorte Frandsen.



De to mænd er henholdsvis 39 og 53 år og er tiltalt for i alt fire lovovertrædelser. Herunder for varemærkekrænkelse af særlig grov karakter ved at have misbrugt de italienske vinhuses brand.



SØIK mener da også, at de to mænd skal i fængsel for svindlen.



"Jeg ønsker ikke at sige, hvad vi kræver af straf. Men jeg kan sige, at der er tale om en sag af særlig grov beskaffenhed, og her er strafferammen op til seks års fængsel. Det er uvist, præcis hvordan vinene er blevet solgt," fortæller Dorte Frandsen, da det ikke har været genstand for politiets efterforskning.



Politiet har imidlertid forsøgt at finde ud af, hvor de tiltalte fik de falske etiketter fra, og hvor de blev sat på vinene. Det er dog ikke lykkedes.



Kontant var på



Fødevarestyrelsen kom på sporet af sagen, efter at flere henvendte sig og klagede over at have købt vin, de mente var falsk, af en af de tiltalte i sagen.



I 2015 var der fokus på falske vine i omløb. Blandt andet DR-programmet "Kontant" berettede om en Brunello di Montalcino 2006 fra producenten Fanti, der særligt blev solgt på arbejdspladser og i sportsklubber.



Fødevarestyrelsen fandt i de to kælderrum på Avedøre Holme 180 flasker, der var mærket som Brunello di Montalcino 2006 fra producenten Fanti.



De to mænd nægter sig skyldige og fremstilles i Retten i Glostrup femte og sjette marts.



