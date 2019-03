Børsen-fotograf vinder prestigefyldt pris: Se årets portræt af Thomas Borgen

"Virkelig glad for at der kommer noget, som nogen nok synes er lidt kedelig: erhvervstof her i dag." sagde vinderen af Årets Portræt, Enkeltbillede, Marie Bentzon #åp2018 -- PF forbundet (@pf_dk) 1. marts 2019

Børsen-fotografen Marie Bentzon vinder i kategorien Årets Portræt, Enkeltbillede ved kåringen af Årets Pressefoto.Portrættet af Danske Banks tidligere topchef Thomas Borgen blev taget i forbindelse med den store hvidvasksag.Her er han fotograferet på Heartland Festival ved Egeskov Slot på Sydfyn 3. juni i forbindelse med hans deltagelse i debatten "Hvad er bankernes rolle og ansvar i samfundet?"."Det nemmeste for mig ville være at give min opsigelse. Det, vi tror, er det rigtige, er at reflektere over og lære af det og bruge de kompetencer til at sørge for, at det aldrig sker igen. Det er klart, at jeg har haft de samtaler med bestyrelsen, om det er til Danske Banks fordel, at jeg fratræder. Men den analyse, som bestyrelsen har lavet, er, at de ønsker, at jeg tager den erfaring med mig for at sørge for, at det ikke sker igen," sagde Thomas Borgen i den forbindelse.19. september meddelte Danske Bank, at Thomas Borgen havde meldt sin opsigelse.