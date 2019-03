Svindelsag med Britta Nielsen værre end først antaget: Svindlen er foregået over længere tid og for flere penge

Britta Nielsen under retssagen i Johannesburg

I den store svindelsag om midler fra Socialstyrelsen viser det sig nu, at sagen med den sigtede Britta Nielsen beløber sig til mere end de 111 mio., der i første omgang er blevet offentliggjort. Nye oplysninger påviser, at den påståede svindel kommer...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.