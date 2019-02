5G netværk bliver for dyrt for den almindelige forbruger

5G-bølgen har ramt Europa, men indtil videre har teleselskaberne ikke knækket koden til, hvordan netværket skal blive tilgængeligt for den almindelige, danske forbruger med lave priser.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Ifølge en prognose fra den globale it-gigant Cisco vil 5G-mobilnettet inden 2023 stå for over 23 pct. af al mobiltrafik i Vesteuropa.



"For langt de fleste danskere vil 4G fuldt ud dække behovet. Så 5G bliver i høj grad et netværk til store virksomheder og offentlige institutioner, der kan bruge det til at optimere driften gennem sensorer eller til at lave fjernoperationer med robotter," siger Michael Nielsen, der er teknisk chef hos Cisco Danmark, til Jyllands-Posten Erhverv.



Teleselskaberne mangler en forretningsmodel, som de kan bruge til at udbyde 5G til privatkunder i Danmark. Problemet er i høj grad, at 5G-netværket vil kræve fire til fem gange så meget udstyr som 4G-netværket, og driften vil blive tilsvarende dyrere.



Danskerne skal derfor ikke sætte næsen op efter en hurtig udrulning til alle afkroge af Danmark af det nye netværk, som var tilfældet med 4G-nettet.



/ritzau/FINANS