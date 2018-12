Trods tysk godkendelse: Miljøretssager kan forsinke Femern-projektet

En helt afgørende nyhed for Femern-projektet.



Sådan lyder vurderingen fra professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, efter at myndighederne i Slesvig-Holsten har meddelt, at godkendelsen af Femern Bælt-tunnelen er klar til at blive skrevet under.



Men det er ikke ensbetydende med, at projektet nu bare kan køre på skinner derudaf.



- Hvis ikke man var kommet hertil, kunne man i hvert fald ikke komme videre, konstaterer professoren.



- Det har været ventet i lang tid. Og politikerne har sagt, at godkendelsen ville komme i år. Så i den forstand er det ganske få minutter i tolv.



Der udestår dog fortsat en række risici for projektet med at bygge en fast forbindelse fra Rødbyhavn på Lolland til Puttgarden på den tyske ø Femern.



- Selv om der er kommet en myndighedsgodkendelse, vil der blive ført en række retssager i Tyskland om de miljømæssige forhold, forklarer Per Nikolaj Bukh.



- Hvor meget de vil forsinke projektet i forhold til, hvad der er forudsat, er svært at sige.



Selskabet bag tunnelforbindelsen, Femern A/S, regner med, at den kan tages i brug i 2028. Selskabet regner selv med, at retssagerne i Tyskland vil tage to år.



/ritzau/