Storbank halverer forventningerne til iPhone: Tegn på svagere salg

Apples Iphones popularitet ser ud til at aftage. I hvert fald har endnu et finanshus sænket estimatet for, hvor mange mobiltelefoner, der vil blive produceret i første kvartal af det nye år.



Finanshuset Citi Research reducerede fredag sit estimat for Apples produktion af iPhones i første kvartal, og næsten halverede forventningerne til den dyreste af slagsen, iPhone XS Max.



Det skriver Reuters, efter at andre finanshuse tidligere også har sænket deres estimater efter tegn på et svagere salg.



Den reducerede prognose hos Citi er drevet af forventninger en nedbringelse af iPhone-lagre, hvilket ikke tegner godt for kæden af selskaber, der leverer komponenter til Apple-telefoner.



Citi venter nu, at Apple vil producere 45 mio. iPhones i første kvartal mod tidligere ventet 50 mio.



Det skyldes primært svage udsigter for salget af iPhone XS Max, og Citi har specifikt sænket estimatet for produktionen af den telefon i første kvartal med 48 pct.



Wall Street Journal skrev i november, at Apple sænkede produktionsordrerne på alle de tre iPhone-modeller, som blev lanceret i september. Det lagde dengang pres på aktierne i flere af Apples asiatiske underleverandører.



Apples aktie lukkede fredag 0,1 pct. højere i 156,23 dollar, men er i år dog faldet 7,7 pct. - i tråd med udviklingen i det brede amerikanske S&P 500-indeks.



/ritzau/FINANS