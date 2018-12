Forsker: Assad er på vej tilbage i varmen hos arabiske lande

Mens de militære operationer længe har været aftagende, kæmper Syriens præsident, Bashar al-Assad, for at bryde den syriske hovedstads fysiske isolation.



Det har de seneste uger blandt andet ført til, at landet har genoptaget handlen med Jordan, og at De Forenede Arabiske Emirater torsdag annoncerede planer om at genåbne ambassaden i Damaskus.



Senest fredag anmodede den kurdiske YPG-styrke Syriens hær om at tage kontrol over den nordsyriske by Majib for at beskytte byen mod angreb fra Tyrkiet.



Dette er blot nogle af eksemplerne på en udvikling, der peger mod, at Bashar al-Assad er på vej ind i varmen igen hos flere arabiske lande.



Det mener Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).



- Efterhånden som man er ved at vinde krigen, er de diplomatiske, politiske og økonomiske relationer til de andre arabiske lande, der blev brudt, blevet interessante at få tilbage igen.



- De andre arabiske lande ved simpelthen, at der kommer ikke til at ske noget regeringsskifte, siger hun.



Udviklingen har ifølge forskeren været undervejs længe. Assad har løbende vundet mere og mere terræn med støtte fra russerne og flere militser.



Syrien er interessant for andre lande på grund af dets geografisk position, der gør indflydelse attraktiv.



- Frem for alt er det nok den helt centrale geostrategiske position, som Syrien har.



- Det er et spejl af, hvem de magtfulde i Mellemøsten er - og for den sags skyld også i verden. Så flere lande prøver at få en fod ind ad denne her vej, siger Helle Malmvig.



Borgerkrigen i Syrien brød ud i 2011 og har indtil videre kostet mere end 300.000 mennesker livet.



Der er stadig kampe flere steder i Syrien, udviklingen er således ikke udtryk for snarlig fred, mener forskeren.



Alligevel forudser hun, at man i den nærmeste fremtid vil flere eksempler på øget kommunikation mellem Assad-regimet og andre aktører i regionen.



- Jeg tror, vi kommer til at se flere ambassadeåbninger i Damaskus - ikke kun fra Emiraterne, men også fra andre Golf-lande, som jo ellers var nogle af dem, der støttede oppositionen.



- Jeg tror også, at vi vil se flere statsledere fra den arabiske verden, der begynder at komme på besøg i Damaskus, og måske vil vi også se handelsaftaler, siger Helle Malmvig.



/ritzau/