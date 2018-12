Flere hundredetusind sendt hjem fra arbejde i USA: Delvis nedlukning fortsætter ind i weekenden

Repræsentanternes Hus har ikke nogen afstemninger på programmet fredag, hvorfor den delvise nedlukning af det amerikanske statsapparat mindst vil strække sig ind i weekenden.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til et unavngivet republikansk medlem af Huset, der er det ene kammer i den amerikanske Kongres, med kendskab til planerne.



Medlemmerne af Repræsentanternes Hus har fået at vide, at de vil få et varsel 24 timer før, hvis de skal rejse tilbage til Washington for at stemme om en budgetaftale.



Torsdag endte et kort møde i begge kamre i den amerikanske Kongres - Repræsentanternes Hus og Senatet - ifølge Reuters uden resultat, inden parterne skiltes for at fortsætte forhandlingerne i næste uge.



I øjeblikket er flere hundredtusinder offentligt ansatte i USA hjemme uden løn, idet det ikke har været muligt at nå til enighed om et budget for 2019.



Finanslovsudkastet er fremlagt i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne i øjeblikket har flertal, men fra 3. januar skifter det til Demokraternes favør, hvilket kan gøre arbejdet vanskeligere.



Den store knast i forhandlingerne er Donald Trumps ønske om en grænsemur mod Mexico, som kommer til at koste cirka 5 mia. dollar. Muren var en af Trumps valgløfter ved præsidentvalget i 2016, men demokraterne vil ikke være med til at finansiere den.



/ritzau/FINANS