Aktierne vendte rundt i USA og lukkede i plus: Har dog stadig kurs mod dårligste december i 87 år

Efter at have ligget med fald stort set hele torsdagen vendte de toneangivende amerikanske indeks rundt sidst på dagen og endte med at stige.



S&P500-indekset lagde 0,9 pct. til, det tunge Dow Jones-indeks steg med 1,1 pct., mens teknologi-indekset Nasdaq øgede med 0,4 pct.



Det så længe ud til at blive en slem dag for de amerikanske indeks, idet de i løbet af dagen lå med fald på omkring 3 pct., inden de i handlens sidste time vendte rundt.



Tech-aktierne så længe ud til at føre an i tabet, men tre af FAANG-selskaberne - Facebook, Netflix og Googles moderselskab, Alphabet - vendte rundt og steg med 0,3-0,8 pct. De resterende - Amazon og Apple - endte med fald på 0,6-0,7 pct.



Onsdag bød på den største endagsstigning i ti år til S&P 500 indekset, der - ligesom Dow Jones-indekset - lagde 5 pct. til, mens Nasdaq-indekset øgede med 5,8 pct.



Investorerne har den seneste periode været nervøse for udsigten til en økonomisk opbremsning, men onsdag viste tal fra Mastercard, at det amerikanske julesalg var gået bedre end ventet.



Stigningen onsdag var dog kun lige præcis nok til at opveje de tab, som de tre indeks led de to foregående handelsdage. Ifølge AP er markedet på vej mod sin værste december siden 1931.



Sagsanlæg mod legetøjsproducent



Selskabsspecifikt var der torsdag blandt andet fokus på Mattel, der trods et indledende tab endte med at stige 0,4 pct. til 9,98 dollar. Legetøjsproducenten har fået et sagsanlæg på nakken fra samarbejdspartneren Feld Motor Sports Inc. (FMS).



Selskabet, der står bag shows med monstertrucks under navnet "Monster Jam", mener, at Mattel har lagt en dæmper på distribueringen af "Monster Jam"-legetøjstrucks, efter at FMS ikke ønskede at forlænge en aftale herom. Selskabet mener også, at nye legetøjstrucks fra Mattel ligner dem fra "Monster Jam" påfaldende meget.



Derudover har handelsgiganten Amazon torsdag får dårligt indisk nyt, skriver CNN Business. Nye regler kan således betyde, at selskabet ikke kan bruge sin ekspertise inden for industrien og sin størrelse til at presse priserne ned.



Amazon har ifølge mediet brugt milliarder på sine indiske aktiviteter og købte så sent som i september 49 pct. af en populær indiske supermarkedskæde. Amazon-aktien faldt torsdag med 0,6 pct. til 1461,64 dollar.



Statslig nedlukning fortsætter



Torsdag gav den amerikanske præsident, Donald Trump, markedet noget at bekymre sig over, idet det kom frem, at han overvejer at forbyde amerikanske virksomheder at bruge teleudstyr fra kinesiske Huawei og ZTE.



Det frygtes at kunne forværre et i forvejen dårligt handelsklima mellem de to lande, der i stort set hele 2018 har været i en konflikt med hinanden, hvor der gradvist er kommet told på flere varer.



Ved G20-topmødet i starten af december blev parterne dog enige om en våbenhvile, og torsdag er det kommet frem, at USA og Kina i starten af det nye år vil mødes for at diskutere situationen.



Derudover har den delvise nedlukning af det amerikanske statsapparat ligeledes været i fokus torsdag. Fredag er der ifølge Bloomberg News ikke nogen afstemninger i Repræsentanternes Hus, hvorfor nedlukningen vil fortsætte over weekenden.



Torsdag kom der ligeledes flere nøgletal, hvor særligt den amerikanske forbrugertillid overraskede negativt. De skuffede således investorerne fælt, idet de viste det største fald i mere end fem år.



Den amerikanske forbrugertillid for december faldt således til 128,1 fra 136,4 måneden før. Ifølge Bloomberg News var der ventet et fald til 133,7 blandt økonomerne.



Underindekset for den nuværende situation landede på 171,6, efter at det var på 172,7 måneden før, mens forventningsindekset faldt til 99,1 i december fra 111,0 i november.



/ritzau/FINANS