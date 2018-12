Musk trækker anklage om pædofili tilbage: Fornærmelser var ikke ment som sandheder

Tesla-stifteren Elon Musk prøver nu at smyge sig uden om den injuriesag, han fik på halsen, da han i sommer beskyldte en britisk dykker for at være "pædofil" på Twitter.



Ifølge Bloomberg News har han bedt dommeren om at droppe sagen fra dykkeren, da det bare var fornærmelser, som ingen ved sin fulde fem ville tage seriøst, lyder det fra Musk.



Bemærkningerne faldt, da hele verdens øjne var rettet mod Thailand, hvor et fodboldhold var fanget i en oversvømmet grotte, men med hjælp fra dykkere formåede at komme ud i live.



En ordkrig brød ud mellem Musk og en af dykkerne - Vernon Unsworth - i juli, da Unsworth kaldte Musks forslag om at bruge en egenudviklet miniubåd til indsatsen for et "PR-stunt".



Musk svarede igen med flere tweets, hvor han blandt andet skrev "undskyld pædo-fyr, men du bad selv om det", hvorefter Unsworth har indledt en sag om bagvaskelse mod Tesla-stifteren.



Torsdag sagde Musk ifølge Bloomberg News, at han fornærmelser ikke var ment som sandheder, men blev fremsat i et "skolegårds-skænderi på de sociale medier". Det har dog ikke fået Unsworth til at droppe sagen.



/ritzau/FINANS