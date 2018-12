Danske Bank tror, at handelskrigen slutter næste år: Alt tyder på, at Trump og Xi vil have en aftale

USA og Kina vil formentlig indgå en handelsaftale i 2019 og lægge de seneste mange måneders toldkrig bag sig.



Det vurderer Danske Bank, der ser flere tegn på et tøbrud i forhandlingerne.



- Alt tyder på, at begge parter nu er meget interesserede i at få lavet en handelsaftale - og at den kan komme inden for den næste tre til seks måneder, skriver chefanalytiker i Danske Bank Allan von Mehren i et notat.



Han hæfter sig ved, at den seneste tids udmeldinger fra USA's præsident, Donald Trump, tyder på, at han går efter at få en aftale i hus, som kan styrke ham i kampagnen op til præsidentvalget i 2020. Det kan blandt andet blive tilfældet, hvis Trump får kineserne til at købe flere landbrugsvarer i USA og får forhandlet lavere toldsatser på biler.



Senest har Reuters kunnet fortælle, at Kina er begyndt at købe amerikansk soja igen.



Om det lykkes at lande en aftale, inden den nuværende våbenhvile i toldstriden udløber den 1. marts, betegner Danske Bank som usikkert. Til gengæld vil det i sig selv næppe stå i vejen for en aftale.



- Bliver det nødvendigt at forlænge fristen lidt, tror vi Trump er villig til det, så længe han kan øjne en god aftale med Kina.



- Nye forhøjelser af toldsatser vil risikere at sende amerikanske aktiemarkeder længere ned, hvilket kun vil svække hans forhandlingsposition. Ud over en handelsaftale med Kina, vil Trump formentlig meget gerne kunne gå i valgkamp med stærke aktiemarkeder og en stærk amerikansk økonomi, begrunder Danske Banks chefanalytiker i notatet.



Han venter, at aktiviteten i den kinesiske økonomi vil blive løftet fra og med andet kvartal. Ud over handelsaftalen, ventes lempelser af Kinas penge- og finanspolitik samt skattelettelser at løfte økonomien.



Første kvartal tegner imidlertid svært for den kinesiske økonomi. Det skyldes blandt andet, at mange kinesiske virksomheder har fremrykket eksport til USA i forventning om toldstigninger fra og med årsskiftet. Alt i alt betyder det, at eksporten kan ramme et lufthul i første kvartal, vurderer Danske Bank.



/ritzau/FINANS