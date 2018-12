Vestas sætter rekord efter ny stor aftale i USA

2018 2017 2016 Annoncerede, Q1 1176 1353 1806 Uannoncerede, Q1 453 696 597 Annoncerede, Q2 2695 1956 1124 Uannoncerede, Q2 1112 711 666 Annoncerede, Q3 2672 1739 1350 Uannoncerede, Q3 589 876 419 Annoncerede, Q4 2780 3360 3305 Uannoncerede, Q4 -* 484 1227 Totalt for året 11.477 11.176 10.494

Vestas har sat ordrerekord efter annoncering af en ny stor aftale i USA.Vindmølleproducenten har efter en repowering-kontrakt på 359 megawatt nu sikret sig kontrakter i år på samlet 11.477 megawatt.Dermed er selskabet klart forbi sidste års rekord på 11.176 megawatt.Det er endda med yderligere nogle dage at løbe på i 2018 - og uden summen af uannoncerede i fjerde kvartal, som Vestas først løfter sløret for i forbindelse med årsregnskabet i starten af februar.Torsdagens aftale i USA er som nævnt en repowering-ordre, hvor Vestas i tre texanske projekter skal udskifte tidligere opsatte møller leveret af Clipper med egne møller af typen V110-2,2 MW.Inklusive tidligere købte PTC-komponenter fra Vestas er aftalen på 383 megawatt.Ordren inkluderer en tiårige serviceaftaler af typen AOM 5000, som er den mest omfattende i Vestas' produktkatalog.Kontrakten er indgået med Phoenix Wind Repower, som er administreret af kapitalforvalteren Ares Management, og omfatter de tre parker Trinity Hills, Sherbino Mesa II og Silver Star.Silver Star blev idriftsat i 2008, Sherbino Mesa 2 i 2011 og Trinity Hills i 2012 - alle med 2,5 MW møller fra Clipper Wind Power.Oversigt over Vestas' ordrer de seneste år: