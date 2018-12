Udsigt til skidt dag på Wall Street: "Spørgsmålet er, om det her er et rekyl"

Efter et par hektiske handelsdage i julen ser Wall Street-børserne igen ud til at gå i minus torsdag.



Før børsåbning ligger de toneangivende indeks - S&P 500, Dow Jones og Nasdaq - i hvert fald alle til at falde med 1,4 til 1,5 pct.



Dermed svinger aktiebarometeret tilbage i rødt efter en onsdag med den største endagsstigning siden 2009 til det brede S&P 500-indeks, der steg 5 pct. Men stigningen kunne dog kun akkurat dække tabet fra de foregående to dage, hvor markederne gik tilbage.



- Spørgsmålet er, om det her er et rekyl oven på bearmarkedet (et fald på 20 pct. fra toppen, red.), eller, som Trump siger, en fantastisk mulighed for at købe aktier, siger Chris Weston fra Pepperstone Group til AP og peger på, at der er meget lidt, der er ændret i de grundlæggende økonomiske nøgletal.



Investorerne har den seneste periode været nervøse for udsigten til en økonomisk opbremsning, men onsdag fandt de trøst i, at det amerikanske julesalg var bedre end ventet ifølge tal fra Mastercard.



Desuden hjalp det på stemningen, at en anonym kilde fra Trump-regeringen lovede, at præsidenten ikke er på vej til at udskifte chefen for landets centralbank, Jerome Powell, som han ellers ofte kritiserer for at føre en for stram pengepolitik.



Torsdag bekymrer det dog, at Trump angiveligt overvejer at forbyde amerikanske virksomheder at bruge teleudstyr fra kinesiske Huawei og ZTE, hvilket risikerer at forværre de to landes løbende handelskrig. Desuden er der fortsat stillingskrig i den amerikanske hovedstad omkring finansieringen af Trumps grænsemur, hvilket har ført til en delvis nedlukning af statsapparatet.



I løbet af dagen er der nye nøgletal for investorerne at tage stilling til. Før børsåbning har de blandt andet kunne se, at antallet af nye ledige i uge 51 var nogenlunde stabilt i forhold til ugen før og samtidig ramte plet i forhold til markedets forventninger.



Senere offentliggøres den månedlige aflæsning af forbrugertilliden som opgjort af Conference Board. Den var i november på 135,7, hvilket er tæt på det højeste niveau i 18 år. Det er blandt andet Trumps skattelettelser, der har givet humøret et skub op. Tilliden ventes dog ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News at falde til 133,7 i december.



/ritzau/FINANS