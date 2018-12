Amerikanerne ser for først gang nogensinde ud til at blive den største turistgruppe i København.



Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, der dækker perioden januar til oktober 2018.



Her ligger amerikanerne i front med godt 600.000 overnatninger, mens briterne med knap 530.000 overnatninger er den næststørste gruppe.



Ifølge Dennis Englund, markedschef i turismeorganisationen VisitDenmark, er det blandt andet gastronomi, design og arkitektur, der lokker flere og flere amerikanere til landet.



- Danmark har aldrig før været så eksponeret i førende amerikanske medier, og amerikanske turoperatører sælger Danmark som aldrig før, siger Dennis Englund.



Samtidig er hygge som begreb først i 2018 slået igennem i USA, mens det i et par år har været udbredt i blandt andet Storbritannien og resten af Europa, fortæller han.



Netop briterne var sidste år den største turistgruppe i København.



Svenskere, tyskere og nordmænd, som traditionelt har ligget højt, er placeret som henholdsvis nummer tre, fire og fem på listen.



Og selv om overnatningerne for hele 2018 endnu ikke er opgjort, er Dennis Englund overbevist om, at amerikanerne vil blive den største turistgruppe i København, når den endelige opgørelse er på plads.



- Hvis vi ser på USA som marked, er vi først lige gået i gang, så vi tror på, at der er mulighed for at trække flere amerikanere hertil, siger markedschefen.



- Samtidig er det nogle af de turister, der forbruger mest. Så når de er i København, gavner det både detailhandlen og rigtigt store dele af turismeerhvervet.



Også nye og bedre flyforbindelser mellem USA og Danmark er en del af forklaringen, vurderer markedschefen.



De amerikanske turister er dog ikke i helt samme omfang begyndt at rejse til resten af Danmark - blandt andet Aarhus.



Derfor er der stadig et uudnyttet potentiale dér.



- Vores udfordring er, at amerikanerne typisk besøger Danmark som en del af en rundrejse til flere lande. Så når de kun har én eller to nætter i Danmark, er det svært at få dem ud i resten af landet, siger han.



- Men når de først har besøgt landet en gang, er det lettere at få dem tilbage og se resten af Danmark.



/ritzau/