Japans fornyede jagt på hvaler bekymrer Greenpeace

En meget dårlig nyhed.



Sådan lyder reaktionen fra miljøorganisationen Greenpeace, efter at Japan har besluttet at forlade Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) og genoptage kommerciel hvalfangst næste år.



"Problemet med den kommercielle hvalfangst er, at den i sig selv ikke har været bæredygtig før i tiden. Og formentlig heller ikke vil blive det igen," siger Sune Scheller, projektleder i Greenpeace.



Japan understreger, at landet kun vil tillade fangst af arter, der ikke er truet. Eksempelvis vågehvaler. Men trusselsbilledet for en bestand kan ændre sig, når jagten sætter ind, forklarer Sune Scheller.



"Nogle af de her store hvaler lider stadig under den hvalfangst, der har været tilbage i tiden," siger Sune Scheller.



"De (hvalerne, red.) er ikke helt kommet sig, og derfor er der en reel trussel mod de her store, fantastiske dyr."



Kommerciel hvalfangst blev forbudt i 1986. Der er dog undtagelser for oprindelige folks fangst. Og det er også tilladt at fange hvaler til videnskabelige formål.



Japan har jagtet hvaler i århundreder, og hvalkød har været en vigtig næringskilde for japanere - især i de magre år efter Anden Verdenskrig. Hvalers fedt blev tidligere også brugt som brændsel.



Ifølge Greenpeace var der tale om rovdrift.



Japan har gentagne gange truet med at trække sig ud af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). Derfor kommer onsdagens melding ikke som nogen overraskelse.



Men Greenpeace frygter, at andre lande vil følge i Japans fodspor og forlade kommissionen.



"Hvis det er rigtig uheldigt, kan det danne præcedens, så andre lande, der gerne vil genoptage kommerciel hvalfangst, men ikke møder opbakning til det internationalt, går deres egne veje," siger Sune Scheller.



Norge og Island praktiserer også kommerciel hvalfangst. Ifølge Sune Scheller er det dog på et meget lavt niveau.



/ritzau/