"Terningerne er kastet": Storbank sænker 2019-mål efter pengepolitisk fejl af Fed

Den amerikanske storbank Wells Fargo har fredag sænket sit bud på, hvor det brede aktiemarked, målt på S&P 500-indekset, vil slutte næste år med hele 13 pct. Årsagen er Federal Reserves "pengepolitiske fejl".



Det skriver Bloomberg News.



Det er chef for aktiestrategi i Wells Fargo, Chris Harvey, som har sænket sit mål for S&P 500 til niveauet 2665 indekspoint ved udgangen af 2019 mod førhen 3079 indekspoint. Det er ensbetydende med, at banken nu regner med, at det vil ende 13 pct. lavere end førhen.



Der er dog stadigvæk tale om et potentiale på 10 pct. i forhold fredagens lukkeniveau for S&P 500, som endte med et minus på 2,1 pct. i 2416,62.



Indekset er i denne uge faldet 7,1 pct., og det har samtidig mistet 17,5 pct. siden toppen den 20. september, og for hele 2018 er indekset faldet med 9,6 pct.



"Meddelelsen fra aktiemarkedet er, at Fed har begået en betydelig pengepolitisk fejl, og vi er ikke uenige. Terningerne er kastet, og sandsynligheden for en tiltagende opbremsning er lige steget," skriver Wells Fargos aktieekspert.



Denne uges nedtur har været udløst af USA's centralbanks rentemelding, da den onsdag løftede renten. Banken spår nu to forhøjelser i 2019 i stedet for tidligere tre, men reduktionen var ikke nok for markedet, som kun regner med en forhøjelse næste år.



Banken signalerede også, at markedsuroen ikke vil "mærke" økonomien, og at tilbagerulningen af dens kvantitative lettelser er på "autopilot". Altså, ingen billige penge til investorerne.



Med det nye mål er Harvey og Wells Fargo nu den mest pessimistiske blandt Wall Streets aktiestrateger, skriver Bloomberg News.



Wells Fargo regner nu også med, at selskaberne i S&P 500 vil nå en samlet indtjening per aktie i 2019 på 166 dollar mod førhen 173 dollar, ligesom Harvey mener, at aktierisikopræmien, som investorerne vil forlange, til obligationer vil stige til 2,0 pct.point mod tidligere 1,4 pct.point.



Også finanshusene Stifel, Credit Suisse og Sanford C. Bernstein har for nyligt sænket deres mål for S&P 500 i 2019.



/ritzau/FINANS