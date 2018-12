Eventyreren Troels Kløvedal er død

Forfatter, skipper og eventyrer Troels Kløvedal er søndag død i en alder af 75 år.



Det oplyser hans søn Mikkel Beha til Politiken.



Han døde ud på formiddagen hjemme på sin gård i Gravlev på Djursland omgivet af samtlige sine fem børn og sin kone, Else Marie.



- Han sov ind så stille og roligt og fredeligt, som han havde ønsket sig. Og som han havde frygtet, at han ikke skulle komme til, fordi den sygdom godt kan betyde, at man ikke kan trække vejret, siger Mikkel Beha til avisen.



Da Troels Kløvedal sammen med nogle venner købte sejlskibet "Nordkaperen" i 1967, var det med det formål at rejse ud og se verden ved selvsyn for at se om det, der stod i aviserne, var sandt.



Det hed desuden i formålsparagraffen, at han ville sejle med så mange mennesker, som der til enhver tid kunne være om bord, og hvis de skulle blive uenige om kursen, så skulle den, der ville sejle længst væk, have ret.



800-900 forskellige mennesker har i årenes løb være på togt med "Nordkaperen".



Troels Kløvedal led af den uhelbredelige nervelidelse als og lungesygdommen bronkiektasi. Symptomerne på als mærkede han første gang i februar 2015.



Ifølge Mikkel Beha valgte Troels Kløvedal til sidst at dø. Uden at han dog tyede til medicinsk hjælp. Han holdt bare op med at leve. Det skriver Politiken.



- Han tog en beslutning om at sætte sit hjerte i stå. Han sagde for to døgn siden til sin kone Else Marie, at nu var det tid til, at han skulle herfra. Og så lukkede han øjnene. Og her til formiddag holdt hans hjerte op med at slå, siger Mikkel Beha til avisen.



- Vi var rundt om ham, da hans hjerte slog sit sidste slag. Han har jo holdt ud som en stædig gammel kaptajn. Jeg tror, at mange andre i den fysiske tilstand, han var i til sidst, ville have kastet håndklædet i ringen. Det gjorde han ikke.



Troels Kløvedal var gift fire gange og havde fem børn, hvoraf tre har valgt en karriere i medierne.



Det har de ikke fra fremmede, idet to af Troels Kløvedals søskende også er kendt i de sammenhænge. Det gælder radiovært og forfatter Hanne Reintoft og tidligere tv-direktør i DR Bjørn Erichsen.



