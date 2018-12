Relateret indhold Tilføj søgeagent Gatwick Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Gatwick

Normale forhold er ved at indfinde sig i Gatwick-lufthavnen i London, hvor flyene lørdag igen letter som planlagt, efter to anholdelser i forbindelse med mystiske droner.



Det skriver lufthavnen, der er Storbritanniens næststørste, i en pressemeddelelse. Siden onsdag aften har droner huseret i området og resulteret i, at hundredvis fly blev aflyst.



Flere gange vurderede personalet og myndighederne, at situationen var sikker nok til at lade flyene lette igen. Men kort tid efter kom dronerne igen til syne.



Tidligt lørdag morgen dansk tid kunne politiet i Sussex meddele, at en mand og en kvinde var blevet anholdt i sagen. De er mistænkt for at stå bag de droneflyvninger, der har skabt kaos.



"Passagererne kan forvente nogle forsinkelser og aflysninger, mens vi genoptager arbejdet efter de seneste tre dages forstyrrelser," siger en Gatwick-talsmand.



De, der skal flyve fra lufthavnen, anbefales dog stadig at tjekke med deres flyselskaber inden afgang.



"Sikkerhed er Gatwicks topprioritet, og vi er taknemmelige for passagernes fortsatte tålmodighed," lyder det videre fra talsmanden.



Fredag morgen åbnede lufthavnen efter at have været lukket i 36 timer på grund af dronekrisen. Men senere blev der set nye droner i området.



Det medførte, at lufthavnen igen måtte lukke ned for alle flyvningerne på en af årets travleste rejsedage op til jul. Det britiske militær har også været involveret i jagten på de flyvende robotter i området.



Ifølge britisk lovgivning må droner ikke flyves i nærheden af fly eller lufthavne eller i en højde over 122 meter fra jorden.



