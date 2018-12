Spilfirmas tab til ludoman kan udløse lavine

En sag om en ludoman, der fredag i Vestre Landsret fik tilkendt en erstatning på 1,2 millioner kroner fra spilfirmaet Unibet, kan sprede sig som ringe i vandet og inspirere nye søgsmål.



Sagen drejer sig om en krigsveteran, der i 2012 og 2013 tabte to millioner kroner i spil hos Unibet.



Det skete, selv om han over for spilfirmaet gjorde opmærksom på sin spilafhængighed.



Pengene havde han fået i erstatning for psykiske skader, han pådrog sig under udsendelse til Bosnien i 1990'erne.



På den baggrund burde Unibet ifølge den nye dom fra Vestre Landsret ikke have ladet ham spille dem op.



Byretten i Herning kom sidste år til det modsatte resultat og frifandt spilfirmaet.



Med retsvæsenets juridiske kovending er der derfor åbnet for, at flere med svære spilproblemer kan forsøge at få deres penge tilbage. Det vurderer centerleder for Center for Ludomani Michael Bay Jørsel.



- Hvis jeg sad derude i en lignende situation og kendte til Unibet-sagen, ville jeg da lægge to og to sammen og prøve at sagsøge, siger han.



Michael Bay Jørsel ved ikke, hvor mange der kan siges at sidde i en lignende juridisk situation. Men centeret behandler i gennemsnit 700 spillere om året for ludomani.



Før advokatstanden kan begynde at støbe kugler til nye sager, skal den aktuelle sag dog afsluttes endeligt.



Ifølge Unibets pressechef i Danmark, Per Marxen, overvejer selskabet, om det skal forsøge at få indbragt fredagens nederlag for Højesteret.



- Det her er en sag, der handler om mere end én enkelt spiller. Det handler om, hvorvidt vi som virksomhed har et ansvar, der ligger uden for gældende regler og lovgivning, skriver han i en mail til Ritzau.



- Derfor ser vi det her som en principiel sag, og vi vil derfor nu overveje, om vi vil anke dagens afgørelse, skriver han.



Ifølge krigsveteranen gjorde han flere gange Unibet opmærksom på, at han spillede af desperation og ikke af lyst.



Alligevel tilbød Unibet ham bonusordninger, så han kunne fortsætte med at spille, og firmaet inviterede ham blandt andet til en Champions League-fodboldkamp i Stuttgart.



