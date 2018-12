En halv milliard mennesker så Frankrig vinde VM

Sommerens VM-slutrunde i fodbold var en begivenhed, der kunne samle folk omkring fjernsynet.



Der var således 3,5 milliarder mennesker verden over, der på et tidspunkt indstillede fjernsynet til en kanal, der viste én af kampene ved turneringen. Det er lidt under halvdelen af den samlede verdensbefolkning.



1,12 milliarder så mindst ét minut af finalen, hvor Frankrig slog Kroatien 4-2, mens der i gennemsnit var 516,6 millioner fjernsynsseere på verdensplan under den afgørende kamp.



Det viser en undersøgelse, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fredag har fremlagt.



- Disse tal støtter påstanden om, at slutrunden i 2018 var det bedste VM nogensinde, siger Fifas kommercielle direktør, Philippe Le Floc'h, på forbundets hjemmeside.



De 64 kampe i Rusland blev i gennemsnit set af 191 millioner verden over. Det er fire millioner mere per kamp i forhold til VM i Brasilien i 2014.



Ifølge Fifa-undersøgelsen så folk også med i længere tid ved VM i 2018 end ved det forrige verdensmesterskab.



/ritzau/