Svært at finde gerningsmænd bag dronekrise

De folk, der stod bag dronerne, som torsdag til fredag og igen fredag aften lammede flytrafikken til og fra London-lufthavnen Gatwick, kunne være adskillige kilometer væk.



Derfor bliver det vanskeligt at finde ud af, hvem det er, der stod bag, mener Mathias Flindt, der er formand for brancheforeningen Drone Danmark.



- Helt almindelige hobbydroner kan styres på et par kilometers afstand, men mere avancerede droner kan nå endnu længere væk, sagde han fredag.



Lufthavnen var lukket i over 32 timer på grund af droneaktivitet, men fredag morgen blev flytrafikken genoptaget. Lufthavnen lukkede dog igen fredag aften i en times tid på grund af dronefrygt.



De britiske myndigheder slog fredag fast, at der ikke er tale om terror, men nærmere "en forsætlig handling".



/ritzau/