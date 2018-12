London-lufthavn indstiller al flyvning efter droneaktivitet

Det britiske militær er blevet tilkaldt for at tackle problemerne med droner i Londons Gatwick-lufthavn.



Tusindvis af passagerer er strandet i lufthavnen syd for London, mens britiske politistyrker forgæves har forsøgt at finde frem til de personer, der styrer dronerne.



I mindst 24 timer har alle flyvninger til og fra lufthavnen været indstillet, fordi der gentagne gange er blevet set droner ved lufthavnsområdet.



Gatwick lufthavn var lukket hele torsdag, men det britiske transportministerium har ophævet restriktioner for aften- og natflyvning i andre lufthavne, rapporterer Sky News.



Myndighederne siger, at der ikke er tale om terror, men at der tale om "en forsætlig handling".



"Vurderingen var tidlige i dag, at vi ikke ville bruge skydevåben," siger talsmand for det britiske politi Jason Tingley.



"Vi genovervejer hele tiden vurderingen, og som I (pressen, red.) ved og kan se, har vi nu indsat bevæbnede styrker."



Den britiske premierminister, Theresa May, bliver løbende opdateret om krisen.



Omkring 110.000 passagerer på 760 fly skulle være fløjet torsdag. Forstyrrelserne kan vare flere dage, siger kilder i lufthavnen til BBC.



En organisation, som repræsenterer de britiske flyveledere, siger, at lovgiverne gentagne gange har ignoreret advarsler om, at der skulle sættes langt hårdere ind med indgreb og lovgivning mod droner i nærheden af fly og lufthavne.



"Alle fly er fortsat suspenderede til og fra Gatwick i dag grundet fortsat droneaktivitet omkring landingsbanen. Der er betydelige forstyrrelser som følge af, hvad der synes at være et bevidst forsøg på at forstyrre flyvninger," skrev lufthavnen tidligere torsdag på Twitter.



"Vi er ekstremt kede af, at det berører passagererne, ikke mindst på denne tid af året. Vi råder fortsat til, at man undlader at tage i lufthavnen og tjekker sit flys status med luftfartsselskabet," hed det.



Dronerne er sidst blevet set sent torsdag aften. Allerede onsdag aften oplyste lufthavnen, at to droner var blevet spottet i området, og at flyvninger derfor ville blive indstillet.



"Hver gang Gatwick forsøger at genåbne lufthavnen, dukker dronerne op igen," siger den britiske transportminister Chris Grayling.



Ifølge britisk lovgivning må droner ikke flyves i nærheden af fly eller lufthavne eller i en højde over 122 meter fra jorden.



Gatwick er nummer otte på listen over Europas mest travle lufthavne. Den betjener 228 destinationer i 74 lande, og 45 mio. passagerer er hvert år gennem lufthavnen.



/ritzau/Reuters