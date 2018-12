Mindre dansk forsikringsselskab går konkurs

Det danske forsikringsselskab Qudos Insurance er blevet erklæret konkurs.



Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.



Qudos har blandt andet været store inden for ejerskifteforsikringer til kunder, der er ved at overtage et nyt hus. Men selskabet har i en længere periode været i økonomiske problemer.



I slutningen af november forsøgte selskabet med en løsning, hvor det blev afviklet uden tab til kreditorerne. Men det lykkedes ikke.



Kunder med private forsikringer vil være dækket af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.



Det gælder også skader, der opstår i de næste fire uger. Det kræver dog, at man anmelder skaden til Garantifonden inden 20. juni 2019.



Fonden skriver i en pressemeddelelse, at den har penge til at dække alle krav.



Hos Forbrugerrådet Tænk advarer vicedirektør Vagn Jelsøe om, at kunder med ejerskifteforsikringer risikerer at stå uden dækning, hvis de ikke opdager en skade inden for fire uger.



"Pointen med en ejerskifteforsikring er, at man har fem eller ti år til at finde skjulte mangler i et hus. Det bliver man afskåret fra nu, fordi man kun får fire uger til at anmelde det. Så hvis man har en ejerskifteforsikring, så gælder det om at gennemgå sit hus ekstra grundigt og se, om der er skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporten," siger Vagn Jelsøe.



Konkursen kommer på den måde et ubelejligt tidspunkt, da der allerede fra årsskiftet træder nye regler i kraft, så Garantifonden i tilfælde af konkurs dækker ejerskifteforsikringer i hele den periode, man har tegnet for.



Der vil derudover være forsikringskunder hos Qudos, som ikke er omfattet af Garantifonden.



De vil i stedet skulle rette deres krav mod konkursboet, der har advokat Boris Frederiksen som kurator.



Han siger til Finanswatch, at oprydningen kan trække ud, hvilket har betydning for, hvornår en eventuel erstatning vil blive udbetalt.



"Det vil erfaringsmæssigt tage noget tid. Allerede fordi når man har en forsikringsskade, vil der være nogle situationer, hvor der først skal føres retssag om skaden. Og vi har forsikringstagere i en række europæiske lande, så der kan også blive tale om retssager i udlandet, og der er trods alt tale om cirka 300.000 aktive policer," siger Boris Frederiksen til Finanswatch.



Qudos Insurance er ejet af investeringsselskabet New Nordic Advisors, som har base på øen Guernsey i den britiske kanal.



/ritzau/