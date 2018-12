Med sine røde læber, velfriserede sølvgrå hår og skinnende øreringe ligner hun alt andet end en typisk vaneforbryder.



Men efter i alt ti domme i henholdsvis Sverige og Norge har den 61-årige Marie Madeleine Steen nu også en dansk domstols ord for, at hun er kriminel.



Retten i Lyngby straffer torsdag kvinden, der er kendt fra podcasten "Kvinden med den tunge kuffert", med fængsel i et år og seks måneder for 22 nye bedragerier begået i Danmark i årene 2014-2018.



Straffens længde skyldes dog også, at kvinden bar rundt på en betinget fængselsstraf fra Norge. Den udløses med torsdagens dom.



Samtidig udvises Marie Madeleine Steen af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.



Gennem tre årtier har den 61-årige nordmand rejst rundt i Skandinavien og bedraget et stort antal mennesker. Det har været en livsstil og en slags levevej.



Helt tilbage i 1992 fik hun sin første dom for bedrageri. Siden da er dommene faldet med cirka to års mellemrum, og med torsdagens afgørelse er hun altså oppe på 11 domme.



Under retssagen har en lang række vidner fortalt, hvordan de øjeblikkeligt fattede sympati med den nydelige kvinde, og at de aldrig blev mistænksomme, når hun fortalte sine løgne og bad om økonomisk hjælp.



- Fremgangsmåden i den her sag er exceptionelt grov. Alle ofre har troet, at hun var i akut nød. De har troet, at hendes søn var død, at hun selv var dødeligt syg, eller at hun var på flugt fra en voldelig mand, sagde anklager Nicky T. Petterson i sine afsluttende bemærkninger.



I dommen lægger Retten i Lyngby vægt på, at Marie Madeleine Steen har målrettet sine forbrydelser mod kirketjenere, præster og bedemænd - altså mennesker, som føler sig forpligtet til at hjælpe.



- Du har udset dig en bestemt persongruppe og opsøgt dem i deres private hjem, siger retsformand Dennis Jakobsen henvendt til nordmanden.



Ingen af ofrene er blevet snydt for store beløb. Samlet set er Marie Madeleine Steen således dømt for at have svindlet for under 40.000 kroner.



Det er uvist, hvad der driver den tiltalte. Men i en lægeerklæring, der blev hentet ind til en retssag i Sverige i 1999, blev det ifølge den norske avis VG konkluderet, at hun har en personlighedsforstyrrelse.



Gennem den tre dage lange retssag i Lyngby har den tiltalte været meget fåmælt. Hun har ikke ønsket at svare på spørgsmål, men hendes forsvarer har fortalt, at hun erkender sig skyldig i ti af sagens forhold.



Under de godt 20 vidneforklaringer har Marie Madeleine Steen ikke løftet blikket en eneste gang. Hun har holdt øjnene på sin forsvarer eller kigget ned i en bunke papirer foran sig.



Den usædvanlige sag er endnu ikke forbi. Den 61-årige kvinde valgte øjeblikkeligt at anke dommen til landsretten.



/ritzau/